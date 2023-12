Inter, pericolo infortuni: 2023 finito per de Vrij, cautela Dumfries. Ma torna Bastoni

"Uno dei pericoli maggiori per l’Inter è la grana infortuni, finora concentrati nello stesso reparto, e questo è un problema in più. Sabato dovrebbe tornare Bastoni, mentre per De Vrij il 2023 è già finito. Qualche speranza in più per Dumfries, che però continua ad avere fastidi allo stesso muscolo e col quale sarà applicata massima cautela".