Inter, una mossa della Juve può mettere in pericolo un affare: Pirlo approva, ma dipende da…

La Juventus va a caccia di un terzino sinistro e può scombinare i piani dell’Inter. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il club bianconero ha messo gli occhi su Emerson Palmieri, laterale del Chelsea da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra.

“Pirlo lo approva ma tanto passerà dalla formula, se il Chelsea dovesse concedere un prestito con opzione dopo l’arrivo di Chilwell a sinistra, i bianconeri ci proverebbero davvero. Anche perché questa mossa metterebbe in pericolo l’operazione Emerson per l’Inter, da tempo attenta sia all’italo-brasiliano che ad Alonso. Ma partirà solo uno dei due, per questo portare Palmieri alla Juventus bloccherebbe in un colpo solo l’opzione di prendere un terzino dal Chelsea per Conte“.