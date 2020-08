Inter-Siviglia, D’Ambrosio e Barella scordino la pausa caffè. Gagliardini, missione speciale

E’ iniziato il lungo avvicinamento alla finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Antonio Conte, siamo certi, avrà studiato alla perfezione gli avversari dei nerazzurri. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla squadra di Lopetegui, che in alcune zone del campo potrà dare fastidio a Conte e i suoi:

“Tatticamente il rischio maggiore sono le sovrapposizioni di due terzini di alta qualità: Jesus Navas e Reguilon. Per la difesa a 3 di Conte, che non copre il campo in orizzontale, è fondamentale il lavoro dei quinti e lo scivolamento degli interni, specie a destra. Reguilon e Ocampos saldano la catena più insidiosa. D’Ambrosio e Barella si scordino la pausa caffè. Gagliardini avrà occhi speciali per Banega, play defilato, che giocherà con orgoglio di ex incompreso. Ad animare Suso, ex milanista, sarà invece un furore da derby: 3 gol e 3 assist nella stracittadina. Mezzo campionato in rossonero anche per Ocampos, già a quota 17 in una stagione di grazia, ma acciaccato e in dubbio. Julen Lopetegui, ex c.t. come Conte, sa incidere dalla panca“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)