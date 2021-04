Magrin: “L’Inter può far male con la LuLa, ma il Napoli può metterla in difficoltà”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla sfida tra Napoli e Inter, in programma domani sera allo Stadio 'Diego Armando Maradona'

L'ex calciatore Marino Magrin ha parlato in collegamento con TMW Radio a Maracanà delle sfide del 31esimo turno di Serie A , tra cui il big match tra il Napoli di Gattuso e la capolista Inter .

"Il Napoli è una delle squadre che mi piace vedere, gioca un calcio veloce, palla a terra, e può mettere in difficoltà l'Inter. Davanti i nerazzurri possono far male con Lautaro e Lukaku, ma il Napoli può metterla in difficoltà. Può rientrare tra le prime quattro".