GdS – Inter, Perisic e quel dettaglio determinante: la parola chiave…

Il quotidiano sottolinea l'importanza del lavoro sulla fascia sinistra del centrocampista croato, decisivo contro lo Spezia

"Dopo un cambio di campo, Perisic si è ritrovato con una prateria da attaccare fino al limite, dove poi ha potuto esaltarsi nell’uno contro uno. Il croato è ambidestro, non dà punti di riferimento a chi lo fronteggia: se gli dai l’esterno, arriva con facilità sul fondo e sa pennellare l’assist vincente, con gli attaccanti pronti a colpire fronte alla porta, quindi con un vantaggio rispetto ai difensori. Se invece decidi di lasciargli l’interno – come accaduto in Liguria – Ivan si prende quello spazio e poi può decidere se calciare a rete o puntare al passaggio vincente. Lautaro, nel post gara, ha spiegato bene il punto: "Sapevo che Perisic, una volta entrato dentro al campo, avrebbe messo quel tipo di pallone a mezza altezza. Mi sono messo davanti al difensore e ho provato a deviare il pallone per mettere in difficoltà il portiere". La parola chiave, qui, è “sapevo”. Significa conoscenza, significa feeling tra compagni, significa leggere un attimo prima degli avversari la situazione e quello che sta per succedere in campo, e poi muoversi di conseguenza. E in un calcio fatto sempre più di dettagli, di gestione di tempi e spazi, non c’è nulla di più determinante".