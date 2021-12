Perisic, c’è feeling con Dumfries. E gli dedica un messaggio sui social

Il croato sembra aver accolto sotto la sua ala il giocatore olandese: in campo gli dà consigli e gioisce con lui per il gol segnato a Roma

Dopo l'errore con la Juventus i suoi compagni lo hanno adottato in pratica. D'Ambrosio lo ha incoraggiato dedicandogli un gol e Perisic gli regala, sempre, tanto tempo. L'ultima volta, nella gara contro lo Spezia, si era visto il croato spiegare a Dumfriesesattamente cosa doveva fare e non aveva fatto. Una cosa normale. Ma Perisic gesticolava e sembrava appassionatissimo mentre parlava con l'olandese dell'Inter. Lui lo aveva abbracciato quasi con tenerezza per tanta attenzione. I due sembrano molto legati.