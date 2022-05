Inter, si tratta con Perisic. Per Handanovic pronta una proposta irrinunciabile

Il portiere sloveno e l'esterno croato sono in scadenza di contratto: dirigenza nerazzurra al lavoro per trovare un'intesa

Entrambi colonne dell'Inter del presente, entrambi in scadenza di contratto a giugno: situazioni analoghe per Samir Handanovic e Ivan Perisic, per i quali la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un'intesa per il rinnovo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Avanti tutta, quindi, per il rinnovo. Con tanto di apertura per un biennale, come chiede lo stesso Perisic. Sul tavolo, infatti c'è un contratto fino al 2024, con ingaggio attorno ai 4 milioni di euro. E' vero che Ivan ne vorrebbe ancora 5, ma c'è margine per venirsi incontro. L'ideale sarebbe concludere la stagione con un doppio festeggiamento a fine maggio: scudetto e prolungamento. E chissà che non vada così pure con Handanovic per il quale è pronto un importante contratto annuale, a cui difficilmente potrà dire di no".