Inter, Perisic saluta Conte e staff: “Un piacere lavorare con voi. Grazie”

Il messaggio del croato ad Antonio Conte e al suo staff dopo l'ufficialità dell'addio del tecnico

"Grazie per tutto. E' stato un piacere lavorare con voi". Questo il breve ma importante messaggio pubblicato da Ivan Perisic, esterno dell'Inter, dopo l'addio di Antonio Conte, e di conseguenza del suo staff, alla panchina nerazzurra. Il croato è stato uno dei capolavori del tecnico, che è riuscito ad adattarlo in un ruolo non suo e a farlo rendere al meglio.