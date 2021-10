Inter, Perisic segna su rigore e scrive la storia: è il primo in Serie A…

I numeri di Ivan Perisic, in gol ieri nella sfida dell'Olimpico su calcio di rigore: il croato dell'Inter fa segnare un primato

Walter Zenga lo ricorda sempre: "In settimana mi mettevo tra i pali e sfidavo Andy Brehme : mi tirava dieci rigori, cinque con il destro e cinque con il sinistro. Un fenomeno". Il terzino tedesco, famoso per il suo mancino devastante, decise la finale dei Mondiali del '90 segnando il rigore contro l'Argentina nei minuti finali del match. Un rigore calciato con il destro. Forse una delle massime espressioni di calciatori ambidestri.

In maglia nerazzurra, negli anni recenti, oltre a Ronaldo, Wesley Sneijder è stato probabilmente il calciatore che maggiormente ha dato mostra della sua bravura con entrambi i piedi. Il suo erede, se così si può dire, con questa caratteristica è certamente Ivan Perisic. Destro naturale, ma capace di trovare il gol in finale ai Mondiali 2018 con il sinistro. Non è infrequente vederlo calciare punizioni o, appunto, rigori, con il sinistro.