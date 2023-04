CorSera – Inter, perplessità su Inzaghi si moltiplicano. Intanto Ausilio…

L’andamento altalenante in campionato dell'Inter è cominciato proprio a inizio gennaio contro il Monza. Per questo sarà vietato sbagliare visto che i nerazzurri sono scivolati al quinto posto, fuori dalla prime quattro. "Sebbene Inzaghi sia legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto, le perplessità societarie sul suo conto dopo gli up and down stagionali si moltiplicano", sottolinea il Corriere della Sera.