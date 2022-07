Inter, Persyn verso il prestito in Olanda: accordo a un passo con l’FC Eindhoven

Futuro in Olanda per Tibo Persyn: l'esterno destro dell'Inter, classe 2002, dopo le due esperienze in prestito con Clu Brugge e Westerlo è pronto per partire nuovamente con la stessa formula. Il belga, secondo Het Nieuwsblad, giocherà con la maglia dell'FC Eindhoven, formazione militante nella seconda serie olandese. L'accordo dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni.