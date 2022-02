CorSera – Inter, quanto pesa il fattore B: squadra fiacca. E la panchina non è pronta

Una squadra fiacca, che risente molto delle assenze dei suoi uomini più importanti. Il Corriere della Sera analizza il momento dell'Inter

"La sconfitta con il Sassuolo ha messo in evidenza quanto pesi il fattore B: Bastoni, Brozovic, Barella. Nell’ultimo match nessuno era al suo posto. Squalificati i primi due, spostato di ruolo Barella: i nerazzurri sono andati in difficoltà in difesa e in costruzione. Il k.o. ha evidenziato una panchina non pronta e da più di un mesetto l’Inter non è più brillante fisicamente, fiaccata dai tanti impegni su tutti i fronti".