TS – Inter, vittoria pesante in stile Conte: duro colpo per chi insegue. La verità…

Il quotidiano Tuttosport analizza la vittoria dell'Inter di Antonio Conte a San Siro contro l'Atalanta grazie al gol di Skriniar

Grazie a un gol di Milan Skriniar , l' Inter batte l' Atalanta posa un altro mattone importante nella costruzione dello scudetto. Tuttosport analizza il successo dei nerazzurri: "Lo fa con lo stile di Antonio Conte: soffrendo, lottando, difendendosi per poi contrattaccare contro una grande Atalanta, a testa alta come ormai le capita da tempo negli stadi d’Italia e d’Europa".

Il quotidiano definisce il percorso della squadra di Conte un 'Kolossal scudetto': "La verità è che l’Inter è tremendamente solida, cinica e spietata anche quando non è bella né spettacolare. E che riesce a mantenere il passo da tricolore anche affrontando una Dea mai doma, capace di spaventare la capolista fino agli ultimi istanti della supersfida. Tale è la forza di un treno lanciato che è l’Inter in questo momento. Un successo che pesa come un macigno, anche sul morale di chi deve rincorrere i nerazzurri".

E i numeri sottolineano la grande stagione in campionato del club di viale della Liberazione: "Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria l’Inter ne ha guadagnati 62 dopo 26 gare di Serie A, dopo il 2006/07 (70 punti in quel caso), ed è al settimo successo consecutivo in Serie A, decimo di fila in casa in campionato".