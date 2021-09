Padovan: “Inter straordinaria nei secondi tempi. Inzaghi non uno stratega ma…”

Il giornalista ha commentato la vittoria sulla Fiorentina e il peso che l'allenatore nerazzurro ha sulla squadra

La vittoria sulla Fiorentina e il secondo tempo dell'Inter . Giancarlo Padovan ha parlato della squadra di Italiano come di una formazione "straordinaria nella prima frazione, dominante e che non ha segnato abbastanza, che ha messo sotto l'Inter".

Ma i nerazzurri sono poi saliti in cattedra: «Commentiamo quello che è e quello che è dice che l'Inter nei secondi tempi è una squadra straordinaria. È una squadra che sente il peso dell'allenatore. Inzaghi non è uno stratega ma un tattico e come tale sa toccare i punti, gli argomenti giusti, durante l'intervallo. Anche i cambi ha tardato a farli ed è stato premiato. Chi doveva uscire, Darmian e Dzeko, ha fatto gol. Delle volte non fai i cambi e sei fortunato».