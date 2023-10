Inter, vietato alzare il piede dall’acceleratore. Si alza l’asticella con gli scontri diretti

Ottimo inizio di stagione per l'Inter che ha sorpassato nello scorso week end il Milan in testa alla classifica e con la vittoria sul Salisburgo ha quasi ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Ora arriva il bello.

"L’Inter è partita forte come non era accaduto nei primi due anni di Inzaghi, quando aveva presto accumulato ritardo. Fare una corsa di testa, insomma, è una sorta di inedito. Visto che nemmeno in occasione dello scudetto di Conte l’avvio era stato sprint, anzi. In ogni caso, però, i nerazzurri non potranno permettersi di alzare il piede dall’acceleratore. Altrimenti potrebbe accadere quello che è già successo con Sassuolo e Bologna, ovvero punti pesanti lasciati per strada, che avrebbero potuto regalare una classifica perfino migliore", analizza il Corriere dello Sport.