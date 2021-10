Inter-Pif, svelato l’ostacolo più grande per la riuscita dell’affare

Contatti in corso tra il fondo Pif e Suning, controllante dell’Inter: ecco il maggior ostacolo per la riuscita dell'affare

Contatti in corso tra il fondo Pif e Suning, controllante dell’Inter. Dal mondo della finanza confermano l’esistenza di una trattativa e Libero svela il maggior ostacolo per la riuscita dell’affare: “Sarebbe rappresentato dalla questione stadio. È intorno a San Siro, dunque, che si gioca la partita decisiva: poter contare su un impianto di proprietà alzerebbe notevolmente il valore della società, rendendo plausibile l’importante valutazione di 1 miliardo fatta da Suning (che, ovviamente, cerca di mantenere il prezzo il più alto possibile anche per rientrare dei tanti soldi investiti in questi anni nell’Inter)”, si legge.