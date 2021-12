Inter-Pif, stupore e ironia dei dirigenti: cosa c’è dietro l’ultima reazione

Si rincorrono i rumors sul passaggio dell’Inter al fondo saudita Pif, ma Repubblica oggi smentisce la notizia e fa chiarezza sulla situazione

Si rincorrono i rumors sul passaggio dell’Inter al fondo saudita Pif, ma Repubblica oggi smentisce la notizia e fa chiarezza sulla situazione. In particolare, si sofferma sulla reazione dei dirigenti nerazzurri a queste voci: “Alla sede del club in via Liberazione a Milano un tempo il gossip (così veniva bollato da quelle parti) sull'imminente cessione del club veniva accolte con stupore. Poi si è passati al fastidio. Ora le reazioni sono per lo più divertite. Fantasticare di prìncipi arabi e immaginare un calciomercato da Mille e una notte è una distrazione piacevole dalla vera priorità del management nerazzurro, meno esotica e molto più concreta: rifinanziare i bond da 375 milioni emessi cinque anni fa, che si avviano a scadenza. L'Inter avrebbe voluto collocarli sul mercato entro la fine di dicembre ma, a differenza dei mercati dei prodotti di consumo che sotto Natale esplodono, per quelli finanziari le ultime settimane dell'anno non sono tradizionalmente periodo di grandi operazioni”.