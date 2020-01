La Stampa – Inter col pilota automatico: battuto un Cagliari inadeguato. Male l’intesa Sanchez-Lukaku

L’Inter rifila un poker al Cagliari e accede senza troppa fatica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente della sfida tra Fiorentina e Atalanta.

Un successo senza troppe difficoltà per i nerazzurri allenati da Antonio Conte, come sottolinea nell’edizione di oggi La Stampa: “Col pilota automatico basta eccome per arrivare almeno ai quarti per la sesta volta consecutiva. Con metà titolari, Conte ha eliminato un Cagliari per un’ora abbondante inadeguato più nell’atteggiamento che negli uomini“.

Tra le buone notizie c’è il ritorno di Alexis Sanchez, in campo dal primo minuto. Da perfezionare un’intesa con Lukaku che non è stata brillante: “Non benissimo, l’intesa. Si cercano, ma si trovano raramente“.