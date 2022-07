Sky – Inter, Pinamonti torna in gruppo. Le novità dal campo per Skriniar

Giornata di allenamenti ad Appiano Gentile per l'Inter. Due novità dal campo per Simone Inzaghi, fa sapere Matteo Barzaghi in diretta a Sky Sport. Andrea Pinamonti, assente nell’amichevole di Lugano per un leggero fastidio muscolare, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Milan Skriniar, invece, è in fase di recupero dopo l’infortunio rimediato in nazionale e ha ripreso a correre sul campo, seppur a parte (seduta differenziata per lui).