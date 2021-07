Inter, Pinetina aperta solamente per cinque. Da lunedì squadra al completo

Il gruppo sta godendo di alcuni giorni di riposo: ad Appiano Gentile nel weekend si alleneranno solo pochi elementi

Weekend di riposo per l'Inter: Simone Inzaghi ha concesso al gruppo alcuni giorni di riposo, per poi ritrovarsi lunedì insieme agli ultimi reduci dagli impegni con le Nazionali (Barella, Bastoni e Lautaro). Come scrive La Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile si vedranno all'opera solamente gli ultimi arrivati: "Fino a domenica Appiano Gentile resterà aperta per pochi intimi: non solo i cileni, ma anche Romelu Lukaku, Matias Vecino e Ivan Perisic stanno continuando le rispettive sessioni di allenamento personalizzate per rimettersi in pari - e alla svelta - con il resto del gruppo. Tre giorni di doppie sedute tra palestra, potenziamento aerobico e lavoro individuale sul campo. E lunedì, alla ripresa della preparazione, Inzaghi avrà finalmente tutto la rosa alla Pinetina, con i rientri dei campioni d’Europa Barella e Bastoni e del campione del Sudamerica Lautaro Martinez. Tutti insieme con la “seconda stella” nel mirino".