Costacurta: “La Juve arriverà di nuovo davanti all’Inter e vi spiego il motivo”

Alessandro Costacurta, dagli studi di Skysport, ha detto la sua sulla tabella di partenza del prossimo campionato. Per lui la favorita alla vittoria finale della stagione che sta per cominciare è la Juve. L’ex difensore milanista ha spiegato perché: «Credo sia ancora davanti. La differenza tra la stagione passata e la prossima sarà un grande entusiasmo e la consapevolezza che per tanti dei giocatori della rosa bianconera potrebbe essere l’ultimo anno. Penso che questo aiuterà Andrea Pirlo, con tutte le mancanze che potrà avere al primo anno da allenatore, a creare una sorta di patto con lo spogliatoio. È un ragazzo speciale e portare entusiasmo, può stimolare i nuovi. Ecco perché per me la Juve arriverà davanti all’Inter».

(Fonte: SS24)