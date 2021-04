Inter, Pirola espulso nel ko del Monza ad Ascoli: la Serie A resta a +6

Il difensore di proprietà dell'Inter e in prestito al Monza, Lorenzo Pirola, è stato espulso nella sconfitta sul campo dell'Ascoli

Nel 33esimo turno di Serie B , il Monza cede di misure al 'Del Duca' di Ascoli . Il difensore di proprietà dell'Inter, Lorenzo Pirola , è stato espulso al 92' per doppia ammonizione: decisivo l'intervento in ritardo del classe 2002 su Sabiri, con l'arbitro Prontera che ha estratto il secondo cartellino giallo.

Con il ko di Ascoli, firmato dal gol di Saric al 64', il Monza di Brocchi resta a -6 dal secondo posto, occupato dal Lecce. I brianzoli non approfittano della sconfitta casalinga dei salentini, caduti in casa contro la Spal col risultato di 2-1, e non riescono a dimezzare il gap dalla zona che vale la promozione diretta.