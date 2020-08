Inter, avanti: hai più fame del Siviglia. Insegui questo sogno da dieci anni, non fermarti

Se c’è un fattore che di sicuro all‘Inter non mancherà questa sera contro il Siviglia è certamente la fame di alzare al cielo quella Coppa. Del resto, se negli ultimi anni gli andalusi hanno fatto incetta di trofei in Europa League, i nerazzurri inseguono un trofeo europeo ormai da dieci anni:

“Affamatissima Inter che, dal Triplete di Mou, ha vinto Mondiale per club e Supercoppa Italia (2010) più Coppa Italia (2011). Poi basta. Al massimo, gli ottavi di Champions. Il Siviglia s’è preso invece l’Europa League 2014, 2015 e 2016. Storia molto meno prestigiosa, ma pancia un po’ più piena“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)