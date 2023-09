A Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter dopo la vittoria per 5-1 nel derby. “L’Inter mi sembra la più forte in tutto. In tre aspetti: nei singoli, nell’undici titolare e nella panchina. La più forte in tutto. Lautaro ha imparato a giocare per la squadra, non è più solo un realizzatore fantastico. C’è differenza con tutte le altre squadre della Serie A in questo momento”, le sue dichiarazioni.