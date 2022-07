Inter, la preparazione procede in serenità: ieri dopo il test col Lugano pizzata di gruppo

Un ritiro che porta buone sensazioni e che procede secondo programmi, in tutta serenità. Un gruppo unito, pronto a riprendersi lo scudetto sfumato la scorsa stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo l'amichevole di ieri contro il Lugano, l'Inter si è recata in un locale nei pressi di Appiano Gentile per una pizzata di gruppo, prima di riprendere il ritiro da oggi: