Inter alla finestra per Pjanic: Marotta lo stima, Juventus in vantaggio ma…

Il centrocampista bosniaco, reduce da una deludente stagione in Spagna, è stato messo alla porta dal Barcellona

L'esperienza spagnola di Miralem Pjanic potrebbe essere durata solamente una stagione: il centrocampista bosniaco, passato dalla Juventus al Barcellona la solamente la scorsa estate, non è riuscito a imporsi con la maglia blaugrana, finendo ben presto indietro nelle gerarchie di Koeman. La dirigenza catalana lo ha già invitato a cercarsi un'altra destinazione, e per lui si prospetta un ritorno in Serie A. La Juventus rimane un'opzione ma, come scrive Il Giornale, attenzione all'Inter: "Spunta il nome di Pjanic per l'Inter. Il bosniaco potrebbe tornare in serie A dopo una sola stagione al Barcellona. Matrimonio avaro di soddisfazioni e subito da interrompere, dunque. Ovviamente Pjanic vorrebbe tornare in bianconero ma per la Juve è un problema riaccoglierlo senza fare cessioni. Ecco perché sornioni alla finestra ci sono Marotta e Simone Inzaghi. Il dg che già aveva avuto il bosniaco ai tempi dell'arrivo a Torino, stima molto il regista. Molto dipenderà però dagli sviluppi della vicenda rinnovo di Brozovic al momento ancora in stallo".