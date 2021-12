Plastino: “Inter, la risposta all’addio di Lukaku arriva dal manico. E il manico è…”

Il giornalista ha parlato del gioco di Inzaghi ma soprattutto dell'acquisto più importante fatto dai nerazzurri nella loro recente storia

-Forse non ci si aspettava un impatto così dai nuovi. Quella di Conte è una filosofia diversa rispetto a quella di Inzaghi...

In apparenza c'è un'idea di più dare più fluidità al gioco. Vorrei sottolineare però che negli ultimi venti anni il miglior acquisto dell'Inter è stato prendere Marotta. Lo ritengo in assoluto tra i dirigenti più competenti e migliori d'Europa. E la risposta a quella cessione di Lukaku in estate, che sta dando il campo e la squadra di Inzaghi, parta tutto dal manico. E il manico si chiama Marotta.