Inter, Plastino: “Con Spalletti pensi alle risse, ma ha fatto il suo. Conte usa i nemici…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Michele Plastino, noto giornalista, ha parlato così delle varie possibilità di riprendere il campionato: “C’è difficoltà a trovare soluzioni, soprattutto per il campionato dove si potrebbe comprimere le giornate oppure fare i play off. Inter? Con Spalletti pensi sempre alle varie ‘risse’, Conte invece è più stratega, usa i nemici solo in determinati momenti. Qualcosa in più si sta vedendo ma tutto sommato anche Spalletti il suo l’aveva fatto”.