Sky – Inter, a Salerno pochi cambi e la probabile conferma di Sanchez

Dagli allenamenti alla Pinetina arrivano le indiscrezioni sulla formazione che sceglierà Inzaghi: chance anche per Dimarco?

Pochi cambi e concentrazione assoluta. I punti non contano perché c'è da confermare la classifica, è il momento giusto visto lo scontro diretto tra Milan e Napoli. L'Inter andrà a giocare in trasferta con la Salernitana e non è previsto grosso turn-over per la gara di venerdì. Potrebbe esserci la conferma di Alexis Sanchez e lui giocherebbe con Dzeko accanto. Potrebbe esserci anche una chance per Dimarco.