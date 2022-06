Inter, richieste dalla Serie B per Pompetti: si fa avanti il Sudtirol

Il centrocampista classe 2000, reduce da una positiva stagione in Serie C con il Pescara, è pronto al salto di categoria

La positiva stagione in Serie C con la maglia del Pescara potrebbe valere il salto di categoria a Marco Pompetti: il centrocampista di proprietà dell'Inter, classe 2000, è finito nel mirino di diversi club. Secondo tuttomercatoweb.com il Sudtirol, neo promosso in cadetteria, sarebbe pronto a dargli una chance.