UFFICIALE – Inter, Pop Caffè nuovo partner del club: la nota e le parole dell’ad

L’azienda siciliana al fianco del club nerazzurro per le prossime due stagioni sportive: ecco il comunicato ufficiale

Alessandro Cosattini

Un nuovo accordo di partnership per l'Inter. Lo ha annunciato la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale: "FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Pop Caffè, azienda siciliana specialista nella selezione e torrefazione del caffè in calde e capsule nel canale normal trade e in GDO con il marchio Myspresso, che diventa Official Coffee Partner del Club.

A partire da questa stagione sportiva e per la prossima, Pop Caffè supporterà i Campioni d’Italia in carica con una partnership che prevede una serie di azioni di marketing e comunicazione, come il product placement nelle Club location fra cui le sale Hospitality, la possibilità di produrre e commercializzare prodotti in collaborazione con il Club associando il logo Pop Caffè a Inter e la visibilità del brand a bordocampo nello stadio di San Siro, durante le partite di campionato e Coppa Italia.

“Le sfide, il gioco di squadra, l’attitudine ai risultati, questo è Pop Caffè che bene si riconosce nei valori dello sport. Da qui, a scegliere di essere Official Coffee Partner è bastato aggiungere la passione per il calcio scegliendo una squadra, l’Inter, che si è sempre distinta per i successi e per il suo fair play, una qualità che nello sport come nella vita, rende sempre vincenti”; così Andrea Eterno, AD del gruppo Sim- Fed Srl titolare del marchio Pop Caffè, saluta l’entrata della sua società nel mondo del calcio.

Con questa collaborazione Pop Caffè punta ad accrescere la sua notorietà e visibilità già acquisite con la presenza sul mercato nazionale, raggiungendo una popolarità che solo una squadra amata come l’Inter può offrire, anche oltre i confini della tifoseria.

Conclude Andrea Eterno: “Il nostro obiettivo è di crescere e di affermarci nel nostro campo, come l’Inter ci è riuscita sui campi da calcio. La nostra squadra è fatta di giovani con la voglia di arrivare: noi siamo Pop e puntiamo a diventare top come il Club nerazzurro”.

(Fonte: Inter.it)