Inter, Porto va preso con le pinze. TS: “Sicuramente poteva andare peggio ma…”

"Se è vero che l’urna è stata benevola e che sicuramente sarebbe potuta andare peggio (vedi il Manchester City), è altrettanto vero che la squadra allenata dall’ex Sergio Conceiçao deve essere presa con le pinze. E merita il massimo rispetto da parte di tutti. Negli ultimi anni infatti i Dragoni, per l’esattezza dal 2014, sono stati l’ammazza-italiane, sportivamente parlando", rimarca Tuttosport, ricordando i turni passati dai portoghesi contro il Napoli di Benitez, la Roma nel 2018, la Juventus nel 2021 e il Milan l'anno scorso in Champions League.

"Con l’Inter sono quattro i precedenti totali: l’1-1 dell’andata degli ottavi di Champions del 2004-05, il già citato 3-1 per i nerazzurri nella gara di ritorno, il 2-0 del Porto nei gironi dell’edizione successiva e il 2-1 per l’allora squadra di Roberto Mancini il successivo primo di novembre (l’Inter chiuse da prima in classifica il proprio raggruppamento, mentre il Porto si oi piazzò all’ultimo posto)", prosegue Tuttosport.