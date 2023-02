Inter-Porto è anche Inzaghi contro Conceiçao. Nel 2021 sui tavoli della sede nerazzurra…

Inter-Porto è anche Simone Inzaghi contro Sergio Conceiçao, compagni negli anni della Lazio, mercoledì si sfideranno nell'andata degli ottavi di Champions. "Ma mercoledì sera non ci sarà spazio per sentimentalismi. Nessuno dei due farà sconti all’amico, anzi cercherà la chiave per sorprenderlo e superarlo. E in questo, Conceiçao sembra essere diventato uno specialista, soprattutto quando incrocia le squadre italiane in Champions. Con il suo Porto ha già fatto vittime illustri negli ultimi anni. Si è preso una rivincita contro la Roma nella stagione 2018-19, ottavi di finale. E nel 2020-21 Sergio concede il bis contro la Juventus, ancora una volta in una sfida degli ottavi di finale. L’ultima beffa per le italiane è arrivata nella scorsa stagione, stavolta nella fase a gironi, a spese del Milan. Nel doppio confronto, Conceiçao e il suo Porto conquistano quattro punti, determinanti per chiudere davanti al Milan e eliminarlo da ogni competizione europea", si legge sulla Gazzetta dello Sport.