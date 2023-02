Champions League, settimana prossima Inter-Porto: ecco dove vederla in tv

Torna la Champions League! L'Inter attende il proprio momento per scendere in campo negli ottavi di finale contro il Porto, nella doppia sfida il programma il 22 febbraio a San Siro e il 14 marzo in Portogallo. Il programma degli ottavi si apre il 14 febbraio e si concluderà il 15 marzo.

INTER-PORTO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Porto sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console.