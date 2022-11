Champions – Inter-Porto, le quote di Betclic: nerazzurri leggermente favoriti

Secondo Betclic, l’equilibrio regnerà sovrano negli ottavi di Champions League tra Inter e Porto

Gianni Pampinella

Tra più di tre mesi il campo potrà confermare o smentire le impressioni attuali. Per il momento, la sensazione è che i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League abbiano allontanato i pericoli delle “big” e abbiano offerto a Napoli, Milan e Inter un ottimo assist per proseguire il cammino nella massima competizione continentale. Per volare ai quarti, le tre compagini nostrane dovranno superare rispettivamente Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto.

NAPOLI — Evitate le grosse insidie tra le non-teste di serie, Paris Saint-Germain su tutte, per i partenopei si prospetta l’impegno con l’Eintracht Francoforte, qualificato agli ottavi con un secondo posto nel combattutissimo Gruppo D, vinto dal Tottenham. Un percorso quasi immacolato in Italia e in Europa ha aumentato la fiducia nei ragazzi di Spalletti, che secondo Betclic sono nettamente favoriti per il passaggio del turno, con una quota di 1.30 (come su Sisal), contro il 3.25 dei detentori dell’Europa League.

MILAN — L’ultimo incrocio con gli Spurs, risalente agli ottavi della Champions League 2010/2011, fu una doppio confronto combattuto e ad alta tensione, che alla fine premiò proprio gli inglesi. Questa volta, i ragazzi di Pioli sognano di staccare un pass per le migliori otto e per farlo dovranno avere la meglio sulla formazione guidata da Antonio Conte, storico avversario che dalle panchine di Juventus e Inter ha spesso messo in crisi i rossoneri. Secondo Betclic, nonostante l’andamento incerto in Europa il Tottenham parte con i favori del pronostico, con una quota di 1.55, contro il 2.25 del Milan (2.10 su Sisal).

INTER — A dispetto di un sorteggio sulla carta ideale, l’attenzione in casa nerazzurra dovrà necessariamente essere alta, contro un Porto già capace a più riprese di imporsi sulle squadre italiane nelle coppe. La formazione guidata da Sérgio Conceição, grande ex della sfida, cercherà quindi l’ennesimo sgambetto. Secondo Betclic, l’equilibrio regnerà sovrano, con un leggero vantaggio interista e una quota di passaggio del turno di Betclic a 1.75 (a 1.65 su Sisal), di poco inferiore al 2 dei Dragões (stessa quota su Snai).

Tre italiane ai quarti: a quanto è pagato il tris? Il sorteggio favorevole potrebbe spingere le tre italiane rimaste in corsa in Champions League verso un en plein difficile da immaginare all’inizio della competizione. Questa eventualità, per Betclic, è quotata a 5.12.

Squadre e bomber: il City e Haaland partono in prima fila - In ottica successo finale, il Manchester City stacca tutti nei pronostici di Betclic, che quota il trionfo della squadra di Pep Guardiola a 2.70. Chiudono il podio delle favorite il Bayern Monaco, a 6.50, e la coppia Liverpool-PSG, a 8.50. Tra i marcatori, il nome candidato a chiudere la competizione davanti a tutti è quello di Erling Haaland, quotato da Betclic a 2.70 (a 2.25 da Sisal e Snai), seguito a ruota dal “rivale” Kylian Mbappé, a 3.25, e da Mohamed Salah, a 3.50 (per Snai Mbappé e Salah sono appaiati a 3.25).