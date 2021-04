Inter, attesa tamponi per i 3 azzurri: tutte le precauzioni per Bologna

L'Inter attende il risultato dei tamponi a cui si sono sottoposti ieri Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni

L'Inter attende il risultato dei tamponi a cui si sono sottoposti ieri Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, di rientro ieri dagli impegni con la maglia dell'Italia. In caso di esito negativo, come tutti sperano, i tre dovranno comunque seguire tutta una serie di precauzioni in vista della trasferta di Bologna, che il Corriere dello Sport sintetizza così:

"Se risulteranno negativi al tampone di ieri, i tre azzurri anche oggi avranno massima prudenza nei comportamenti e né mangeranno né faranno la doccia con i compagni. Alto livello d'attenzione pure per il trasferimento a Bologna che la squadra farà nel tardo pomeriggio in treno: Barella, Sensi e Bastoni viaggeranno in una carrozza a loro riservata. Il problema si porrà anche in hotel a Bologna, dove tutte le camere (come sempre) saranno singole, i pasti saranno consumati in camera (dai tre) e le riunioni tecniche si svolgeranno in una stanza aereata e con i dispositivi personali di sicurezza rigorosamente indossati".