Inter, quattro i precedenti in casa contro lo Spezia: bilancio e risultati

I nerazzurri affrontano domani sera a San Siro lo Spezia dell'ex Thiago Motta: l'anno scorso finì 2-1 con gol di Lukaku e Hakimi

Quindicesima giornata di Serie A: l'Inter ospita a San Siro lo Spezia dell'ex Thiago Motta. Come ricorda Il Secolo XIX, sono quattro i precedenti ufficiali tra le due squadre in casa nerazzurra, due in campionato e due in Coppa Italia. Il primo risale al 12 ottobre 1924, Prima Divisione Nord, girone A: l'Inter vinse 5-2 con le reti di Cevenini III, Bussich, Defendi e doppietta di Aliatis. Il secondo andò in scena il 20 maggio 1937, Coppa Italia: vittoria dell'allora Ambrosiana Inter per 7-1. Il terzo confronto, sempre in Coppa Italia, è datato 23 agosto 1989, quando l'Inter scudettata di Trapattoni si impose per 1-0 grazie alla zampata di Klinsmann. Per l'ultimo incrocio tra le due squadra basta andare alla scorsa stagione, con l'Inter di Conte che vinse 2-1 con le reti di Hakimi e Lukaku.