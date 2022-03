SM – Ricordi e gioco fatto tengono accesa la speranza: l’Inter si prepara alla sfida Juve

Il tg sportivo di Italia 1 riprende le parole di Barella che chiama la squadra a provare a rivincere lo scudetto rimesso in discussione nell'ultimo mese

A SportMediaset le ripropongono e sottolineano: "Il ricordo del passato e di una squadra che giocava anche meglio di quella che ha vinto lo scudetto fa ancora sperare l'Inter di Inzaghi. La sfida con la Juve è l'ultima spiaggia per ripartire e tornare in scia al Milan. Il tecnico comincerà da oggi a preparare la sfida contro i bianconeri e spera di recuperare de Vrij e Brozvic, ancora acciaccati. Lautaro, risultato positivo al covid prima della partenza per la Nazionale, e per questo salterà una trasferta oceanica, poi dovrà negativizzarsi. Se tutto andrà bene con un tampone negativo già sabato potrà tornare ad allenarsi".