L’Inter prepara la sfida contro la Fiorentina: seduta pomeridiana per i nerazzurri

La squadra di Inzaghi sarà in campo sabato alle 18:00 a San Siro per la sfida del 30esimo turno contro la Fiorentina

Dopo la trasferta di Torino, chiusa con il pareggio per 1-1 contro i granata, l'Inter è tornata ad allenarsi al Suning Training Centre di Appiano Gentile. La squadra, agli ordini di Simone Inzaghi, ha sostenuto una seduta pomeridiana in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato alle 18:00 a San Siro.