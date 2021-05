Inter, al Meazza i preparativi per la festa scudetto. La Curva espone il trofeo

Domani, in occasione della sfida Inter-Udinese, ci sarà la festa nerazzurra per lo scudetto. Oggi i preparativi da parte della Curva Nord

In occasione della sfida di domani pomeriggio tra Inter e Udinese, la squadra nerazzurra riceverà la coppa per la squadra vincitrice della Serie A. Ci sarà anche la festa scudetto e i tifosi si stanno organizzando al meglio per celebrare l'Inter campione d'Europa. La Curva Nord ha oggi iniziato i preparativi e ha esposto un grosso striscione su una parete del Meazza raffigurante proprio la coppa che domani Handanovic alzerà al cielo.