Inter, prestazione enorme ieri di Perisic. E arriva il commento di Lukaku

Il commento su Instagram del centravanti belga in merito alla partita disputata dall'esterno croato ieri sera

I tifosi dell'Inter non hanno alcun dubbio: è Ivan Perisic il migliore in campo della vittoria di ieri sera dei nerazzurri sullo Shakhtar Donetsk. La prestazione eccellente del classe '89 conferma quanto sia imprescindibile per questa squadra e quanto sia importante trovare una soluzione per il suo rinnovo di contratto. E' di quest'idea anche Romelu Lukaku, ex centravanti nerazzurro oggi al Chelsea, che su Instagram ha risposto così al croato che gli commentava una foto sul suo outfit: "Tu ieri sera! Grande partita".