CdS – Inter, prestazione preoccupante: solo 2 gli aspetti positivi. A Lecce…

I nerazzurri perdono malamente contro il Villarreal nell'ultimo testa pre campionato: c'è tanto lavoro da fare

Fabio Alampi

Termina con una brutta sconfitta il pre campionato dell'Inter, che subisce 4 reti dal Villarreal. Il Corriere dello Sport lancia l'allarme: "L'Inter non ha scelto il modo migliore per avvicinarsi all'esordio di sabato a Lecce. Ieri sera ha perso abbastanza nettamente contro il Villarreal, reduce da un grande precampionato nel quale ha battuto tra gli altri Psv, Borussia Dortmund e Southampton, e soprattutto ha confermato che qualcosa da sistemare in difesa c'è. Il poker incassato dalla formazione di Emery ha fatto salire a 10 le reti subite nelle 5 amichevoli ufficiali".

"Contro avversarie obiettivamente toste (soprattutto le tre francesi e gli spagnoli, semifinalisti della scorsa Champions), Inzaghi non è mai riuscito a tenere la porta inviolata. E siccome sull'affidabilità del pacchetto arretrato, oltre che sul gioco fluido, il tecnico ex Lazio aveva costruito la passata stagione la vana rincorsa allo scudetto, qualcosa di cui essere preoccupati in vista della "prima" al Via del Mare c'è. Va detto che i vice campioni d'Italia erano privi dell'infortunato Brozovic, un elemento chiave, e che il suo alter ego, Asllani, è incappato nella prima serata negativa da quando veste la maglia nerazzurra. A parziale discolpa c'è anche lo stato di forma non ottimale di Skriniar, che ha ricomposto il terzetto di titolarissimi con De Vrij e Bastoni. Tutto ciò premesso, Handanovic e compagni hanno offerto una prestazione preoccupante, forse la peggiore del loro precampionato".

"Già da sabato sarà necessario andare a "mordere" i portatori nella loro metà campo. Il tutto senza sbandare in difesa: il Sottomarino Giallo ha segnato tre reti con i primi tre tiri nello specchio (non impeccabile Handanovic), ma troppo è stato concesso. [...] La sconfitta non deve però far passare in secondo piano gli aspetti positivi come la crescita dell'intraprendente Gosens, di nuovo titolare, e il gol di Lukaku. La sua intesa con Martinez ieri non è stata devastante perché di fronte c'erano due difensori del calibro di Albiol e Pau Torres. Il belga ha comunque lasciato il segno su uscita sbagliata di Rulli e il gol gli darà ulteriore morale in vista di Lecce, dove servirà un'Inter diversa da quella di ieri".