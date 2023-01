GdS – Prestazione scadente e involuzione preoccupante. Torna l’Inter bipolare

"Ci risiamo con l’Inter bipolare, capace di sconfiggere l’imbattuto Napoli capolista in Serie A — è successo il 4 gennaio, pochi giorni fa - e di soffrire ieri sera negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, squadra di Serie B. Qualificazione ottenuta soltanto ai supplementari, perché i 90 minuti si erano chiusi sull’1-1 e il Parma era stato in vantaggio fino a pochi passi dalla fine. Scampato pericolo, ai quarti l’Inter affronterà la vincente di Atalanta-Spezia, ma la prestazione è stata scadente e offre ampi spunti di riflessione. Non si può giocare tanto male e questo al di là del fatto che di fronte ci fosse un avversario di categoria inferiore. Un’involuzione preoccupante, dell’Inter di ieri sera ha colpito l’inconsistenza in costruzione. Per almeno un’ora l’Inter non sapeva che cosa farsene del pallone, che pure in gran parte controllava. Un’Inter ruminante", analizza La Gazzetta dello Sport.