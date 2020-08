Repubblica – Inter, preziosa vittoria a Bergamo: premio abbondante per il secondo posto

L’edizione odierna di Repubblica torna sulla vittoria di Bergamo che ha garantito all’Inter il secondo posto finale in questa Serie A: “L’Inter invece di tempo non ne ha: già mercoledì sarà in campo a Gelsenkirchen contro i duri del Getafe per gli ottavi di Europa League. Intanto lavora sul mercato per costruire una squadra in grado di arrivare un punto avanti alla Juve, non uno dietro. In quest’ottica, sono preziosi i 27 milioni abbondanti di premio garantiti dal secondo posto, fra ripartizione dei diritti tv della Serie A e market pool Uefa. Circa cinque più dell’Atalanta e dieci più della Lazio”.