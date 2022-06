Inter, la prima uscita stagionale sarà contro il Lugano: ecco la data

Nessun dubbio in merito al ritiro precampionato dell'Inter. Il club nerazzurro none effettuerà alcuna tournée in giro per il mondo e resterà tra le mura amiche come la scorsa estate. Spiega il Corriere dello Sport: "La preparazione come la scorsa stagione sarà svolta alla Pinetina, attualmente "occupata" dalla nazionale femminile che sta lavorando in vista degli Europei in Inghilterra. Già fissata la prima uscita, escluse eventuali partitelle ad Appiano: sarà a Lugano, probabilmente sabato 16. Poi previste altre gare in giro per l'Europa, ma niente tournée in Usa o Cina".