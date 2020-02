Reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Juventus, l’Inter Primavera si prepara per la prossima sfida di campionato: i ragazzi di Madonna affrontano domani alle ore 13 il Genoa. Designato l’arbitro dell’incontro: la gara sarà diretta da Marco Ricci della sezione arbitrale di Firenze, coadiuvato per l’occasione dagli assistenti di linea Luca Dicosta di Novara e Marco Carrelli di Campobasso.