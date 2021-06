TS – Inter, cambio sulla panchina della Primavera: sarà Chivu l’erede di Madonna

L'ex difensore rumeno, attuale allenatore della formazione nerazzurra Under 18, verrà promosso al termine della stagione

Cambio in vista per quanto riguarda la Primavera dell'Inter: Armando Madonna, dopo tre stagioni sulla panchina nerazzurra, non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno. La dirigenza interista opterà per una promozione interna: il suo posto verrà preso da Cristian Chivu, attuale tecnico della formazione Under 18. Così scrive Tuttosport: