Inter Primavera, Chivu: “Mia carriera costruita con la testa. Il mio gioco…”

L'ex difensore rumeno, nuovo tecnico della formazione Under 19 nerazzurra, racconta il suo modo di intendere il calcio

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter TV nel giorno del primo allenamento stagionale della squadra: "Ho cercato sempre di imparare qualcosa da tutti, anche perchè fisicamente non sono mai stato un fenomeno. Ho avuto sempre dei problemi ovunque ho giocato, che poi mi hanno costretto sempre a rimanere qualche partita fuori. La mia carriera l'ho costruita con la testa, ho cercato di vedere il calcio in maniera diversa e di adattare quello che era il mio gioco a quello che riuscivo a fare. Determinate cose non le riuscivo a fare, ogni volta che provavo ad andare oltre il mio limite mi facevo male. Non sono stato fortunato con i traumi subiti.