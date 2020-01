Inter, Gianelli: “Con l’Atalanta partita splendida, abbiamo imparato molto. Ora l’Empoli”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista della Primavera nerazzurra Jacopo Gianelli ha parlato del momento della squadra in vista della gara di domenica contro l’Empoli: “C’è molta voglia nel gruppo: la vittoria con l’Albinoleffe ci ha dato una spinta per cominciare bene il 2020, aspettiamo solo l’Empoli. Con l’Atalanta abbiamo giocato una partita splendida, combattuta: capita di perdere, ma abbiamo imparato molto e cercheremo di affrontarle tutte così. Il lavoro di squadra è una delle nostre caratteristiche: come gruppo possiamo dimostrare di poter battere chiunque. L’Empoli è difficile, come tutte le squadre: dovremo essere noi bravi a metterli in difficoltà per portare a casa i tre punti”.