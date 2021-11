Inter Primavera, Nunziatini: “Possiamo giocarcela con tutti. A Madrid per il primo posto”

Le considerazioni del giovane calciatore della Primavera dopo la vittoria con lo Shakhtar raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it Fabio Alampi

La Primavera Inter ha ottenuto oggi la qualificazione al prossimo turno di Youth League grazie alla vittoria contro lo Shakhtar Donestk. I ragazzi di Chivu contenderanno il primo posto al Real Madrid nell'ultimo turno, proprio come sperano di poter fare i grandi impegnati stasera. Al termine dell'incontro, Francesco Nunziatini ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Breda. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it : "Il mio gol contro il Real all'esordio ha aiutato molto la squadra in questo cammino, partendo con un pareggio contro una squadra molto forte. Ci ha aiutato a non perdere fiducia e ad affrontare le altre partite con gran consapevolezza".

"Il motivo è che in Europa in un torneo così importante c'è sicuramente uno stimolo in più che viene da dentro. Inoltre, in Europa sono partite totalmente diverse, le squadre ci vengono a prendere in tutt'altra maniera rispetto al campionato. Questo però non vuol dire che in campionato stiamo facendo male".